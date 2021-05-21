Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 505 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün altının onsundaki yükseliş ve dolar kurundaki düşüş faktörlerinin birbirini dengelemesiyle yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü 505,8 lira ile önceki kapanışın hemen üzerinden tamamladı.

Bugün ise güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 505,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 824 lira, Cumhuriyet altını da 3.349 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,4 yükselişle 1.877 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı ise bugün yüzde 0,2 azalışla 1.874 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, altının ons fiyatının üst üste 3'üncü haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlandığına işaret ederek, küresel borsalardaki volatil seyir ve riskli varlıklardan kaçışın yanı sıra dolar endeksinin 90 psikolojik sınırının üzerinde tutunamamasının söz konusu yükselişte etkili olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) öngörülenden daha önce faiz artırımına gideceği beklentilerinin altının ons fiyatındaki yükseliş eğilimini yavaşlattığını, bu kapsamda bugün Fed'in San Francisco, Atlanta, Richmond ve Dallas şubeleri yetkililerinin açıklamalarının emtia fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin konuşması ve veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan ons altında 1.875 dolar direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.900 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.855 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.