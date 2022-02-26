Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, hükümet üçüncü bir ülkenin Alman yapımı 400 tanksavarı Ukrayna'ya vermesini onaylayacak.

Bild gazetesinin haberinde de söz konusu üçüncü ülkenin Hollanda olduğu ileri sürüldü.

Almanya, kriz ve savaş bölgelerine ağır silah göndermediği gerekçesiyle Ukrayna'nın silah taleplerini reddediyordu.

Estonya, Ukrayna'ya eski Doğu Almanya (DDR) stoklarından obüsler vermek istiyordu ancak Almanya buna onay vermemişti.

Almanya'dan silah alan ülkelerin, bu silahları üçüncü bir ülkeye satabilmesi için Almanya'nın onayı gerekiyor.

Alman hükümeti şimdiye kadar Ukrayna'ya 5 bin miğfer göndermişti.

Ukrayna, Almanya'dan orta menzilli uçaksavar füze sistemi, taşınabilir uçaksavar füzeleri ve elektronik takip sistemlerinin yanı sıra gece görüş cihazları, gözetleme kameraları, dijital telsizler, miğfer ve radar istasyonları gibi birçok askeri malzeme talep etmişti ancak hükümeti bu talepleri kabul etmemişti.