ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 ALES/2 sınavına başvurular 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında alındı. Sınav ise 21 Ağustos günü düzenlendi.

Sınav ardından sonuçlar ise 9 Eylül 2022 tarihinde erişime sunulacak.

ALES/3 sınav tarihi

ÖSYM tarafından belirlenen sınav takviminde ALES 3 sınavına başvurular 30 Eylül 2022 - 10 10 Ekim 2022 tarihinde alınacak.

Geç başvuru süreci 18 Ekim'de olacak.

Sınav ise 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sonuçlar da 9 Aralık'ta erişime sunulacak.

ALES soru ve cevapları yayınlandı

Sınava giren adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59’da sonlandırılacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.