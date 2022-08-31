ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 ATA AÖF ikinci üniversite ücretleri ne kadar, kayıtlar nasıl yapılır?
ATA AÖF akademik takvimi yayımlandı. 2022-2023 yılında ilk kayıt ve ikinci üniversite kayıt tarihleri ne zaman? Kayıt yenileme ne zaman, ücretleri ne kadar? İşte detaylar....
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 ikinci üniversite kayıtları devam ediyor.
ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akadmeik takvimde yer alan tarihe göre yapılıyor. İşlemler ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılıyor.
Akademik Takvim 2022-2023
İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022
Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022
Güz Yarıyılı
Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022
Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022
Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023
Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022
Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023
Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023
Bahar Yarıyılı
Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023
Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023
Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023
Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023
Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023
Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023
Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023
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