Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi 2022-2023 ikinci üniversite kayıtları devam ediyor.

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri akadmeik takvimde yer alan tarihe göre yapılıyor. İşlemler ise Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) üzerinden yapılıyor.

Akademik Takvim 2022-2023

İkinci Üniversite ön kayıt: 06.06.2022-02.10.2022

Kesin kayıt: 29.08.2022 - 02.10.2022

Güz Yarıyılı

Ders Kayıtları: 26 Eylül - 30 Eylül 2022

Mazeretli ders kayıtlar: 3 Ekim - 7 Ekim 2022

Dersler: 3 Ekim 2022 - 6 Ocak 2023

Ara Sınav: 19 - 20 Kasım 2022

Final Sınavı: 7 Ocak - 8 Ocak 2023

Bütünleme: 11 - 12 Şubat 2023

Bahar Yarıyılı

Ders Kayıtları: 13 - 17 Şubat 2023

Mazeretli ders kayıtlar: 20-24 Şubat 2023

Dersler: 20 Şubat - 26 Mayıs 2023

Ara Sınav: 8 - 9 nisan 2023

Final Sınavı: 20-21 Mayıs 2023

Bütünleme: 8-9 Temmuz 2023

Mezuniyet üç ders sınavı: 13 Ağustos 2023

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