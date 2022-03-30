Alanya Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa uyguladığı "Gelecek Nesillere Yaşanılabilir Bir Dünya Bırak" projesi kapsamında Damlataş Engelsiz Halk Plajı'nda etkinlik düzenlendi.

Kaymakam Fatih Ürkmezer, etkinlikte yaptığı açıklamada, Alanya'nın sahilleri ve sokaklarıyla temiz bir kent olduğunu söyledi. Ancak bunun kendilerine yetmediğini dile getiren Ürkmezer, her yaştan çocuğa çevre bilincini öğretmek istediklerini dile getirdi.

İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat ise çevre kirliliğinin sadece belediye çalışmaları ile aşılacak bir sorun olmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından Türkler Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu grup tarafından şarkılar seslendirildi.

Daha sonra etkinliğe katılanlarca sahilden toplanan ağaç dalı, pet şişe ve poşet gibi çöpler, Alanya Belediyesi ekiplerince alındı.

