Haber Giriş: 14 Nisan 2021 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akşehir'de 100 şişe kaçak viski ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Akşehir'de polis ekiplerinin arama yaptığı araçta, 100 şişe kaçak viski ele geçirdi.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye kaçak alkol getirileceğini tespit ettikleri aracı D-300 Karayolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 5 koli içerisinde 1'er litrelik 100 şişe kaçak viski ele geçirildi. Sürücü Murat U. ve aynı araçta bulunan Ali V. gözaltına alındı.
Etiketler: Sahte İçki
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