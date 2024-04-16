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Güncel
İHA 16.04.2024 21:29

Aksaray'da trafik yoğunluğuna karşı 3 farklı denetim yapıldı

Aksaray'da bayram tatilinin bitmesinin ardından yaşanan trafik yoğunlukları ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı şehir genelinde 3 farklı trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aksaray'da trafik yoğunluğuna karşı 3 farklı denetim yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi faaliyetleri çerçevesinde Ramazan Bayramı ve ara tatilin bitmesi, yeni dönemin başlamasıyla oluşan trafik yoğunluğuna karşı 3 farklı denetim gerçekleştirildi.

Şehir genelindeki uygulama ve denetim noktalarında sabit ve devriye ekipler tarafından servislerde emniyet kemeri kullanımı, güvenli yaya ve okul geçidi kullanımı ile güvenli servis taşımacılığı ve diğer okul güvenliği konularında denetlemeler yapıldı. Denetimlerde okul önlerinden hareket eden servis araçlarında öğrencilerin emniyet kemeri kontrol edilirken, sürücülerin ehliyet ve ruhsat sorgulaması gerçekleştirildi.

Sürücüler trafik kuralları ve seyahat güvenliği hakkında uyarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, il genelinde denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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