Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve özel harekat polislerince, ilçenin farklı noktalarında uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden M.U, M.S, T.K. ve M.A. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.