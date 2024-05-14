Aksaray'da tartıştığı damadını silahla öldürdü

Akif Bozdemir, kayınpederinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine giderek boşanma aşamasındaki eşi Şerife Bozdemir ile tartışmaya başladı.

Bu sırada Bozdemir, evde bulunan kayınpederi Ahmet T. ile de tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle Ahmet T., damadı Bozdemir'e tabancayla ateş etti.

Zanlı gözaltına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Bozdemir, hayatını kaybetti.

Polis, kayınpeder Ahmet T.'yi gözaltına aldı.