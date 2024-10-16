Aksaray’da müstakil ev alev alev yandı

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Altınkaya köyünde bulunan müstakil bir evde yaşandı.



H.B. isimli kadına ait müstakil evde kimsenin olmadığı esnada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken evin içinden adeta alevler püskürdü. Alevleri fark eden komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede olay yerine intikal etmesi sonucu hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken ev ve eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Yangınla ilgili kundaklama iddiaları ortaya atılırken jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.