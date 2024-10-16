Ahlat'ta Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün "Uygulama Mutfağı" açıldı

Okulda düzenlenen açılış programın katılan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve beraberindekiler tarafından karşılandı.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, yeni açılan mutfağın hayırlı olmasını diledi.

Nitelikli insan gücünün her alanda sunulan hizmetin, yapılan işlerin kalitesinin artması anlamına geldiğini belirten Karakaya, "Kaliteyi artırmak için gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz ve bir meslek sahibi olmalarını sağlamamız lazım. Bitlis son yıllarda hızla gelişiyor. Sanayide, hizmet sektöründe, turizm alanında çok ciddi bir ivme kazanmış durumda. Bunu daha da ileriye taşımamız gerekiyor." dedi.

Üniversitelerin bulundukları şehre vizyon katan, katma değerini yükselten kurumlar olduğunu dile getiren Karakaya, şöyle konuştu:

"Bunda da en önemli paydaşımız Bitlis Eren Üniversitesidir. Ahlat biliyorsunuz son yıllarda ciddi şekilde ülkemiz genelinde rağbet gören bir yer. İnşallah üniversitemizin, diğer yerel bir bileşenlerin desteğiyle bu gelişimi hep beraber izleyeceğiz. Tekrar gastronomi bölümüne bu mutfağın hayırlı olmasını diliyorum. Öğrencilerimizin alanlarında en iyi şekilde yetişmelerine katkı sağlayacağından eminiz. İnşallah her geçen yılımız bir önceki yıldan daha güzel olacak. Ülke olarak bunu hak ediyoruz."

Prof. Dr. Elmastaş ise gastronomi bölümünün 2021'de açıldığını ve hemen öğrenci almaya başladığını belirterek, gelecek yıl mezun vermeye başlayacaklarını belirtti.

Bitlis için gastronominin çok önemli bir alan olduğunu dile getiren Elmastaş, "Turizm, gastronomi ve diğer alanlarda artık Bitlis'ten, Ahlat'tan şehirlerimize dokunmak istiyoruz. Özellikle hizmet sektöründe ciddi bir açık gördük. Bu anlamda gençlerimizi eğiterek, hizmet verecek nitelikle yetiştiriyoruz. BEÜ'nün yetiştirdiği gençler bu hizmet alanlarına da dokunacak." dedi.

Açılışın ardından mutfağı gezen Karakaya, öğrencilerle sohbet etti.

Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, kurum amirleri ve öğretim görevlileri katıldı.