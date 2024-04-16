Aksaray’da Kemal Sunal ve Yeşilçam izleri

Yeşilçam sinemasının unutulmazları arasına giren, Kemal Sunal’ın 1985 yılında Aksaray’ın Gücünkaya köyünde çektiği "Keriz" filminin anıları köyde hala yaşıyor.

Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın başrollerini paylaştığı filmde Halit Akçatepe ve Ali Şen gibi önemli oyuncular da yer almıştı. Yapımcılığını ise yakın zamanda yaşamını yitiren Türker İnanoğlu üstlenmişti.

Zülfü rolündeki Sunal ile Zülfüye rolündeki Savaş'ın evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evi yıpranmış olsa da hala ayakta duruyor.

"Kartal Tibet filmin ismini değiştirdi"

“Keriz” filminde birçok sahnede oynayan köy halkından Ömer Ok, o günleri anlattı:

“Ben kahveci rolündeydim. Figüranlık yaptım. Her sahnede görünüyorum. Filmin ismi 'Zülfü ile Zülfüye' diye konulmuştu ama sonra ismi 'Keriz' olarak değiştirildi. Yönetmen Kartal Tibet, ‘Bunu beğenmedim’ dedi ve filmin ismi değişti.”

"Türkiye'i güldürürdü ama kendi hiç gülmezdi"

Ömer Ok, “Ben Kemal Sunal’ı çoktan beri tanıyordum. Filmin çekildiği günlerde Kemal Sunal’ın yeni aldığı arabasının anahtar yuvasına çocuklar ağaç sokmuşlar. 4 kapı da bozuluyor ve anahtar girmiyor. Arabayı 15 bin liraya almıştı. Anahtarcı getirdik ve kapıları açtık. Filmi de 15 bin liraya çekmişti. Kemal Sunal, Türkiye’yi çok güldürüyordu ama kendisi ciddi birisiydi, hiç gülmezdi” diye konuştu.

Filmde oynayan köy halkından Serpil Ok ise “Kemal Sunal’ın oynadığı o ev bize ait. Çok artistler geldi köyümüze. Kemal Sunal, Perihan Savaş, İnci Hasan, Tamer Yiğit, Hülya Koçyiğit geldi. Film çevirdiler. Biz 8-10 yaşlarındaydık. Atın yanında seğmen olarak gidiyorduk” dedi.