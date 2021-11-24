Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 08:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da kamyonun çarptığı lise öğrencisi ağır yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralandı.
U.C. (47) idaresindeki 68 AAU 251 plakalı buğday yüklü kamyon, Bağlıkaya beldesi girişinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Eslem Cengiz'e (14) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Cengiz, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
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