Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz'ı (36) bıçakla öldüren R.T'nin (33) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından R.T. adliyeye gönderildi.

Aksaray'da dün R.T. ile bir markette çalışan eski sevgilisi Saadet Korkmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.T, eski sevgilisini bıçaklayarak öldürmüştü.

Kaçan R.T'yi polis ekipleri yakalamıştı.