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Güncel
İHA 25.10.2023 20:11

Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Aksaray’da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı.

Aksaray'da çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı

Aranan şahıslara yönelik çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında gece gündüz denetim ve uygulamalar yapıyor.

Yapılan uygulamalarda “hırsızlık ve hakaret” suçlarından aranan ve hakkında 6 yıl 2 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “6136 sayılı Kanun'a muhalefet” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “hırsızlık” suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak” suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, “silahlı tehdit” suçundan aranan ve hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinden ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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