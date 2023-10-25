Evlat nöbetindeki Diyarbakır annelerinden Filistin'e destek açıklaması

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1514'üncü gününde devam etti.

Evlat nöbetindeki anneler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla açıklama yaptı. Oturma eylemi sayesinde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, anneler adına gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin'in meşru ve haklı mücadelesini desteklemenin emperyalist siyonizme karşı erdemli olmak ve ezilen halkları savunmak olduğunu belirtti.

Filistin'e yönelik saldırılarda tek ses yekvücut olarak kıyamda olduklarını aktaran Biçer, Filistin'e yönelik saldırılarda, kadınların, yaşlıların, bebeklerin ve hastaların kıyımdan geçirildiğini belirtti.

Biçer, şunları kaydetti:

"Siyonistler, bugün dünyanın gözü önünde bir soykırım işliyor. Diyarbakır anneleri olarak, emperyalizmin piyonluğunu, siyonizmin uşaklığını yapan PKK ve türevlerine karşı nasıl sabırla mücadele içine girdiysek, devletimiz takdiriyle gerekirse aynı şekilde zamanın Nene Hatunları, Şerife Bacıları ve Halime Çavuşları gibi canımız, malımız ve evladımızla kaybetmeye mahkum olan siyonist ve işgalci İsrail'e karşı da mücadele içine gireriz. Gazze'de şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum"

Daha sonra İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.