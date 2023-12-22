Aksaray'da 4 kişinin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yargılanan sanık hakkında beraat kararı

Aksaray 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, üst kuruldan gelen kaza raporuna göre tutuksuz yargılanan vinç operatörü Mahmut Batur'un kusursuz, maktul sürücünün ise asli kusurlu olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, sanık için beraat kararı verilmesi yönünde taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanık için beraat kararı verdi.

Ali Osman Gezginç'in kullandığı otomobil, 20 Ocak'ta Eskil-Eşmekaya kara yolu Akgöl Kavşağı'nda, Mahmut Batur idaresindeki vince arkadan çarpmış, sürücü ile eşi Nazmiye Gezginç kaza yerinde, 26 günlük Elif Yüsra Gezginç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazadan ağır yaralı kurtulan ve Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Mehmet Gezginç de kazadan bir ay sonra yaşamını yitirmişti.