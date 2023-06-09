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Güncel
AA 09.06.2023 00:16

Aksaray polisinden kaçak telefon operasyonu

Aksaray’da 2 ayrı i yerine operasyon düzenleyen polis, 6 adet gümrük kaçağı telefon, 3 adet gümrük kaçağı saat ve 7 adet klonlanmış telefon ele geçirdi.

Aksaray polisinden kaçak telefon operasyonu

Aksaray’da 2 ayrı telefoncu dükkanında kaçak telefon ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.

Adresleri belirlenen 2 ayrı dükkanı teknik ve fiziksel takibe alan KOM ekipleri, bir süre yapılan takibin ardından operasyon için düğmeye bastı. 2 ayrı iş yerine eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 6 adet gümrük kaçağı telefon, 3 adet gümrük kaçağı saat ve 7 adet klonlanmış telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili Z.Ü. (25) ve S.C. (42) isimli şahıslar hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 5809 Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

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Aksaray Kaçakçılık
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