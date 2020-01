Önal, ATO Congresium'da Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi kapsamında düzenlenen "Akıllı Şehir Teknolojileri Paneli"nde yaptığı konuşmada, şirketin yürüttüğü çalışmaları anlattı.

2020 yılında fiber ulaşmayan mahalle kalmaması için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Önal, "25 Aralık 2019'da abonelerimize bir söz verdik. Bu söz İstanbul'u kapsıyordu. İstanbul'da şu an altyapısı hiç olmayıp, altyapı talep eden her bir müşterimize bir hafta içinde fiberi götüreceğiz. İnşallah bunu da Türkiye'deki bütün şehirlerimize yaygınlaştıracağız." diye konuştu.

Türk Telekom'un İstanbul Havalimanı'nda kablosuz ağ hizmeti verdiğini hatırlatan Önal, şöyle devam etti:

"Günde 200 binden fazla yolcunun ziyaret ettiği İstanbul Havalimanı'nda dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin ve çalışanların yararlanması için 5 bine yakın erişim noktası oluşturarak, Türkiye'nin kapalı alandaki en büyük wi-fi erişimini hizmete sunduk. Havaalanının her bir noktasında bir saat ücretsiz internet hizmeti, Türk Telekom altyapısıyla kullanılabiliyor."

Son 14 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümü için 16,2 milyar dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini veren Önal, "Yatırımlarımızın büyük bir kısmını fiber oluşturuyor. Müşterilerimize ulaştırdığımız fiberi, son 10 yılda 10 kattan fazla artırdık. 47 milyon müşterimizin her biri bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

"Akıllı şehirlerin dayanak noktası Endüstri 4.0 teknolojileri"

Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen de akıllı şehirlerin dünyada hızla önemli hale geldiğini, bu şehirlerin çevre, yaşam kalitesi ve ekonominin birleşmesiyle ortaya çıktığını söyledi.

2030'da dünya nüfusunun yüzde 63'ünün şehirlerde yaşamasının öngörüldüğüne dikkati çeken Şen, "Sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaklarla karşılanması problemi akıllı şehirleri ortaya çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, akıllı şehirlerin temel dayanak noktasının Endüstri 4.0 teknolojileri olduğunu belirterek, insanların yaşam kalitesini artırmak için bu şehirlerde teknolojileri kullandığını dile getirdi.

New York, Londra, Tokyo ve Barselona gibi kentlerdeki gelişimi anlatan Şen, "Bu şehirlerde metrekareye düşen insan sayısı çok fazla. Bunların yaşam kalitesini artırmak için teknolojiyi ortaya koyuyorsunuz. Yaşam şekillerini ölçmeye başlıyorsunuz. Ölçümlerinize göre yatırımlar yapıyorsunuz. Yeni yatırımlarınızda insanların daha ferah ve refah içinde yaşamasını sağlıyorsunuz. Bunları yaparken de akıllı şehir teknolojilerini kullanıyorsunuz." dedi.

Şen, akıllı şehirlerin 3 katmanı olduğuna işaret ederek, bunlardan birincisinin altyapı, ikincisinin uygulama, üçüncüsünün de karar vericiler olduğunu bildirdi.

Söz konusu 3 katmanın dijital dönüşümün de temel prensibi olduğunu vurgulayan Şen, şunları kaydetti:

"Akıllı şehir aslında belediyelerin dijital dönüşümüdür. Bu dönüşüm içinde siz o trene ya bineceksiniz ya da treni kaçırıp el sallayacaksınız. Artık şehirleri planlarken altyapısını planlamak zorundasınız. Altyapının içine gerekli olan teknolojilerin konulması gerekiyor."

Şen, Türkiye'de de akıllı şehirlere yönelik ciddi çalışmalar bulunduğunu, şirket olarak kendilerinin de bunlara katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

