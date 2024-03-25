Akçadağ'da köy evleri hak sahiplerine teslim edilecek

Ölmeztoprak, Akçadağ'da vatandaşlarla bir araya geldi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip sorunları dinledi.

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er ve Cumhur İttifakı'nın tüm belediye başkan adaylarının vatandaşların karşısına yatırım ve sosyal projelerle çıktığını belirten Ölmeztoprak, asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devlet millet el ele vererek yaraları hızla sardıklarını ve sarmaya devam ettiklerini ifade etti.

Tüm çalışmaları muhtarlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve vatandaşlarla istişare ederek sürdürdüklerini belirten Ölmeztoprak, Akçadağ'da ihalesi yapılan 3 bin deprem konutunun olduğunu ve yer tespiti yapılan yerlerde köy evlerinin temelinin atılarak yapımının hızla devam ettiğini kaydetti.

Ölmeztoprak, köy evlerinin en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini ifade etti.