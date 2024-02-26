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Güncel
AA 26.02.2024 09:58

AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı

Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı.

AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı
[Fotograf: AA]

AK Parti Estel Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Belediye Başkanının yaptığı hizmetlerle ilçenin çehresini değiştiğini belirtti.

Kılıç, hizmetlerin devamı için seçimlerde Veysi Şahin'in desteklenmesini istediklerini söyledi.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de büyük bir başarıya imza atacaklarını ve Mardin'in bütün ilçelerinde başarıyı yakalayacaklarını dile getirdi.

AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı yapıldı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ve AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma da konuşma yaptı.

Programın ardından, ilçede kadın koordinasyon merkezi ile Acırlı, Çavuşlu, Şenköy, Söğütlü, Gelinkaya, Yolbaşı mahallelerinde partinin seçim koordinasyon merkezlerinin açılışı gerçekleştirildi.

Programa, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış, eski Mardin Milletvekili Nihat Eri, teşkilat yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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