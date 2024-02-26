Duman 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 26.02.2024 09:57

Kırıkkale uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde E.M.Y ve M.C. gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda da 200 adet ecstasy ve 10 gram skunk ile ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan iki şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 

ETİKETLER
Kırıkkale Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kırşehir'e farklı branşlarda 19 hekim atandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:51
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'nin ilki yayımlandı
10:50
Ankara ve İstanbul'da ramazan pidesi 15 liraya satılacak
10:44
THY Teknik AŞ ile Silk Way West arasında bakım anlaşması yapıldı
10:35
Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi yüzde 12,5 arttı
10:27
İsrail'in Batı Şeria'ya düzenlediği hava saldırısında yaralanan Filistinli genç öldü
10:19
Tekirdağ'da zehir taciri 7 şüpheliye gözaltı
Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
ABD'li asker İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze için kendini yaktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ