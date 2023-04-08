Ailelerin HDP ve PKK'ya karşı direniş nöbeti bin 314’üncü gününde

Çocuğu Mahmut Uslu’nun 13 yıl önce 14 Nisan tarihinde kandırılarak dağa kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.



Oğlu Mahmut için sabahları HDP önündeki çadırın yolunu tuttuğunu belirten Uslu, “Oğlum Mahmut için sabahları çadırın yolunu tutuyorum. Oğlumun 14 Nisan’da 13 senesi bitiyor. Oğlum beni görüp ve duyuyorsan gel artık, adalete teslim ol. Güvenlik güçlerimize artık teslim ol. Allah’ın izni, devletin gücüyle bırak onları gel. Evde ailen seni bekliyor. Gel artık, bak annen baban yaşlandı. Bu kadar hasret yeter. Yeter, gözümüz senin yolunu beklemekten kesilsin. Orada kime hizmet ediyorsunuz? En güzel yer anne ve babanın yanıdır” dedi.