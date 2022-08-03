Ağrı’da, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamaya yönelik çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele birimine bağlı ekipler, Doğubayazıt-İran sınırından Türkiye sınırlarına gireceği sırada arama yaptıkları İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İran uyruklu tır sürücüsü ise gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.