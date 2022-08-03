Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 11:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Köpeklerden kaçarken düşüp kolunu kırdı
Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde köpek saldırısına uğrayan bir kişi, kaçmak isterken düşerek kolunu kırdı.
İnebolu ilçesine bağlı Yukarı Hatıpbağı Mahallesi'nde ikamet eden Yılmaz Esen, sabah namazına gitmek için evinden çıktı.
Evinden çıktığı sırada sokak köpekleri Yılmaz Esen’e saldırdı. Köpeklerden kaçarken düşen Yılmaz Esen’in kolu kırıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Yılmaz Esen, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Yılmaz Esen'in, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavisi gerçekleştirildi.
Etiketler: Kastamonu
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