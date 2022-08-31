Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından organize edilen zafer tırmanışı için 77 dağcı, 28 Ağustos günü Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde buluştu.

Çevirme mezrasından çıkan dağcılar, sabah tırmanışa başladı. Dağcılar, 6 saatin sonunda 3 bin 200 metredeki 1. ana kampa ulaştı. Burada geceyi geçiren dağcılar, 29 Ağustos'ta 4 bin 200 metredeki kampa tırmandı.

Dağcılar, 30 Ağustos günü saat 02.00'de başlayan tırmanış sonunda saat 07.00'de zirveye vardı. 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı zirvesinde bayrak açan dağcılar, İstiklal Marşı okuduktan sonra dönüşe başladı.

Aynı gün 4 bin 200 metre kampına varan dağcılar, bir süre dinlendikten sonra 3 bin 200'e ulaştı. Geceyi burada geçiren dağcılar, 31 Ağustos'ta tırmanışın başladığı Çevirme mezrasına indi.

77 yaşındaki Kıbrıs gazisi Nadir Kuyucu, Ağrı Dağı zirvesine çıkan en yaşlı dağcı olarak kayıtlara geçti.