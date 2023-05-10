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Güncel
AA 10.05.2023 12:39

Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı

Afyonkarahisar'da tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg, vatandaşların beğenisini topladı.

Afyonkarahisar'da yerli otomobil Togg tanıtıldı

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kullandığı Togg valilik önüne getirildi.

"Gemlik mavisi" rengindeki aracı karşılayanlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yiğitbaşı, gazetecilere, sabah saatlerinde eşiyle bindiği aracı kendisinin kullandığını söyledi.

Koltuğa geçince insanın heyecanlandığını vurgulayan Yiğitbaşı, "Uzun zamandır araç kullanmıyordum. Kullanımı çok kolay. Çok çabuk hızlanıyor, dikkat etmek lazım. Eşimle aramızda 'Afyon kaymağı gibi gidiyor.' dedik. Valiliğin önüne gelene kadar şehrimizde tur attık. Araç gençler için özgüven olacak. Ülke için hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Togg'un fabrikasını da ziyaret ettiğini, aracın asfaltla buluştuğunu görmenin gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Türk insanına yetki verildiği zaman neler yapabileceğinin somut örneği. Gurur kaynağımız" dedi.

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