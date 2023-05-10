Çok Bulutlu 19ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.05.2023 12:35

Bin 200 ton sıcak asfalt dökülen caddenin 300 metrelik kısım kullanımına açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Adapazarı Alparslan Türkeş Caddesi’nde bin 200 ton sıcak asfalt dökülen 300 metrelik kısım vatandaşların kullanımına açıldı.

Bin 200 ton sıcak asfalt dökülen caddenin 300 metrelik kısım kullanımına açıldı
[Fotograf: İHA]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelindeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yoğun çalışmaları hem merkezde hem de ilçelerde sürerken, rahat ulaşımlar için asfalt serim işlemleri gerçekleştiriliyor.

Altyapısı tamamlanan Alparslan Türkeş Caddesi, sıcak asfalt öncesi 2 bin 600 ton dolgu malzemesi kullanılarak, asfalt işlemlerine hazırlandı ve çalışmalar başladı.

300 metrelik güzergahta hızlı bir çalışma programı uygulayan ekipler, altyapı ve zemin düzeltme çalışmalarından sonra bin 200 ton sıcak asfalt kullanarak caddeyi yeniledi.

Trafik yoğunluğunun fazla olduğu güzergahta trafik sıkışıklığının ve kazalarının önüne geçmek için yatay geometrik kavşak da bölgeye kazandırılacak. 

ETİKETLER
Sakarya
Sıradaki Haber
Ceylanpınar'da marketten hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:03
Kongo Demokratik Cumhuriyeti lideri, barış gücünü ülkeden çıkarmakla tehdit etti
13:58
Gaziantep Şehir Hastanesi 15 Haziran'da açılacak
13:42
Fransız senatosu influencerların faaliyetlerinin denetlenmesi tasarısını kabul etti
13:50
Deprem bölgesinde hayvancılığa destek
13:39
Tel Rıfat'ta yuvalanan PKK/YPG'nin SMO hatlarına sızma girişimi engellendi
13:38
Polonya, Rusya toprağı Kaliningrad'ın adını "Krolewiec" olarak kullanma kararı aldı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
Suriye konulu dörtlü toplantı başladı
FOTO FOKUS
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
TEKNOFEST'in "Tam Bağımsız Türkiye Marşı"nın klibi yayınlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ