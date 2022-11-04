Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kamyonetle çarpışan bisikletli öldü
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kamyonet ile bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
B.K.D. idaresindeki 03 ACP 874 plakalı kamyonet, Atatürk Caddesi'nde, İlyas Tınastepe'nin kullandığı bisikletle çarpıştı.
Kazada, bisikletli Tınastepe ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan Tınastepe müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar
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