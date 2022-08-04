Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
A.A, (38) idaresindeki 03 HB 278 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Başkonak köyü yakınlarında V.O'nun (25) kullandığı 42 FKL 86 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan A.G, R.G, N.O. ile A.İ.O, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Afyonkarahisar Trafik Kazası
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