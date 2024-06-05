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Güncel
AA 05.06.2024 18:38

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından yıl sonu karma sergisi açıldı.

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi binasında "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı çalışmaların yer aldığı karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'in öncülüğünde kursiyerler tarafından oluşturulan serginin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Emekli olacak kurum müdürü Güzbey'e, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

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