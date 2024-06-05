Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar'da Halk Eğitim Merkezi binasında "1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı çalışmaların yer aldığı karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, açılışta yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Müdürü Semra Güzbey'in öncülüğünde kursiyerler tarafından oluşturulan serginin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu.

Emekli olacak kurum müdürü Güzbey'e, Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.