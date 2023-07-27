Parçalı Bulutlu 27.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.07.2023 20:51

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin minibüs şoförünün gözaltına alındığını bildirildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin minibüs şoförü gözaltına alındı

Devrilen minibüsün şoförü B.K. (19), Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Cumhuriyet savcılığının talimatıyla B.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

B.K'nin jandarmadaki ilk ifadesinde kazayı hatırlamadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri süren B.K'nin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor.

Olay

B.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüsün 22 Temmuz'da, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 8 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi, Çay ilçesinde toprağa verilmişti.

ETİKETLER
Afyonkarahisar Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar ağacı devirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:28
Kocaeli'de denize girmek yasaklandı
21:23
Anız yangını fabrikanın depo ve satış mağazasına sıçradı
21:14
Eski Mossad Başkanı: İsrail ikiye bölünmüş bir ülke haline geldi
21:10
Heybeliada ve Ambarlı'da sürüklenen teknelerdeki 4 kişi kurtarıldı
21:06
Diyarbakır'da ev yangını: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu
21:06
Biden aşırı sıcaklarla mücadele için harekete geçti
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
Şimdiye kadar 'en iyi şekilde' korunmuş dinozor kalıntıları bulundu
FOTO FOKUS
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
Yunanistan'da alevler durdurulamıyor: Mühimmat deposu patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ