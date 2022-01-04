Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 05:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bir evde uyuşturucu olduğu bilgisi aldı.
Ekipler B.B'nin evinde yaptığı aramada 3,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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