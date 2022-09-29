Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 08:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
Adıyaman’ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si mahkemece tutuklandı.
Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcısı ve satıcısı olan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.
M.D., A.A., T.A., ve U.G., isimli şahısların bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınarak emniyette götürülen ve burada işlemleri tamamlanan 4 şahıstan M.D., ile A.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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