Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi Tavşan Adası üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca geri itilen ve kendi imkanlarıyla Tavşan Adası'na sığınan 27 düzensiz göçmen ile lastik bot içerisindeki 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen ekipler 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Didim ilçesi açıklarında özel tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sahil güvenlik botu Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 23 düzensiz göçmeni kurtardı.

Ekipler olayla ilgili 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.