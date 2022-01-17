Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akkuş köyünde bir otomobilde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 583 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.K. ile Y.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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