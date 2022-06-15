Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, 26 gram metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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