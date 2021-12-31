Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 04:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri yanındaki tabancayla havaya ateş etmeye başladı.
Kavgada yaralanan olmazken, tabancadan çıkan mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman
Son Haberler
- 05:15
- 05:12
- 04:18
- 04:09
- 03:35
Sıradaki Haber
Huzur ve güven uygulamasında jandarmaya yakalandılarHuzur ve güven uygulamasında jandarmaya yakalandılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz