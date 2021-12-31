Adıyaman'da alınan bilgiye göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde iki grup arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle taraflardan biri yanındaki tabancayla havaya ateş etmeye başladı.

Kavgada yaralanan olmazken, tabancadan çıkan mermiler bir iş yerinin camına isabet etti.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.