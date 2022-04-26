Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobilin aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil aynasına uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada, aracın yan aynasının içerisinde gizlenmiş 74,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Uyuşturucu Narkotik
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