Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman'da kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Merkeze bağlı Ağcin köyünde, kayalıklarda mahsur kalan keçileri gören vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, keçileri bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtardı.
Keçiler sahibine teslim edildi.
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