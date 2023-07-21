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Güncel
AA 21.07.2023 15:03

Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu

Adıyaman'da sulama kanalı için yapılan kazı çalışması sırasında milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen kaya mezar bulundu.

Adıyaman'da kanal çalışmaları sırasında kaya mezar bulundu

Sulama kanallarının yer altından geçmesi amacıyla Durankaynak mevkisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, iş makinesi operatörü kaya mezar olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Adıyaman Müze Müdürlüğü ekipleri, alanda yaptıkları incelemede kaya mezarın milattan sonra 2. yüzyıla tarihlendiğini tespit etti. Yapılan inceleme sırasında kaya mezarda 3 niş, bütünlüğü bozulmuş insan kemikleri, göz yaşı şişesi, bilezik ve küpe gibi çeşitli malzemeler buldu.

Malzemeler, detaylı incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne götürüldü.

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