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Güncel
AA 14.05.2023 16:28

Adıyaman'da hasta ve engelli seçmenlere seyyar sandık ve araç desteği

Adıyaman Belediyesi, oy kullanmaya gidemeyecek durumdaki seçmenler için seyyar sandık ve araç hizmeti sağladı.

Adıyaman'da hasta ve engelli seçmenlere seyyar sandık ve araç desteği

Kentte ikamet eden ve oy kullanmaya gidemeyecek durumda olan vatandaşların evlerine seyyar sandık götürüldü. Adıyaman Belediyesi bünyesindeki araçlar da engelli depremzedeleri Altınşehir konteyner kentinden oy kullanacakları okullara taşıdı.

Depremde ayağı enkaz altında kaldığı için yürüyemeyen 57 yaşındaki Türkan Tohumcu, oyunu Adıyaman Kız İmam Hatip Lisesi'nde kullandı.

Belediye ve sağlık ekipleri eşliğinde okula götürülen Tohumcu, görevliler nezaretinde oy verdi.

Tohumcu, depreme rağmen hayatın devam ettiğini belirterek, "Sağ olsunlar beni getirdiler, Allah devletimizden razı olsun. Kimsenin emeği boşuna gitmesin. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yaşlı ve engellilere seçimde vatandaşlık görevlerini yapmaları için ulaşım desteği sağladıklarını söyledi.

Adıyaman'da 1452 sandıkta 399 bin 303 kişi oy kullanıyor.

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