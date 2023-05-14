Çok Bulutlu 21ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.05.2023 16:25

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı Kabaoğlu kavşağı İzmit istikametinde seyreden Ö.B.İ. yönetimindeki otomobil ve H.A. idaresindeki otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.A. ile hafif ticari araçtan yola fırlayan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bulvarın İzmit yönünde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Bu arada hafif ticari araçta sürücü ile ön yolcu koltuğundaki emniyet kemerlerinin bağlı olduğu görüldü.

ETİKETLER
Kocaeli
Sıradaki Haber
İstanbul'da oy yoğunluğu sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oy verme işlemi demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı
17:14
Oy kullanma işlemi sona erdi, gözler seçim sonuçlarında
17:00
Hatay'da kamyon araçların arasında daldı: Ölü ve yaralılar var
16:55
Mentolün Alzheimer hastalarına faydaları keşfedildi
16:46
Dünyada ilk: Bir karınca kolonisinin tamamı ölü taklidi yaparken yakalandı
16:56
Sırbistan'da 13 bin 500 ruhsatsız silah güvenlik güçlerine teslim edildi
Oy verme işlemini tamamlayan İstanbullular parklara akın etti
Oy verme işlemini tamamlayan İstanbullular parklara akın etti
FOTO FOKUS
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
İstanbul'daki okullarda oy kullanma yoğunluğu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ