Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da fabrika yangını
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman’da faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.
Adıyaman’da Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren yabancı uyruklu şahıslara ait olan ekmek fabrikasında yangın meydana geldi.
Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu itfaiye ekiplerine bildirerek alevlere müdahale etti.
Olay yerine kısa ürede gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda ölen yada yaralanan olmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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