Badem ağaçlarının çiçek açmasını "baharın müjdecisi" olarak gören Adıyamanlılar, beyaza bürünen ağaçların önünde fotoğraf çektirdi.

Kahta Badem Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla birlikte kentin beyaza büründüğünü belirterek, doğa fotoğrafçıları ve vatandaşların bahçelere geldiğini söyledi.

Adıyaman'ın badem dikili alan anlamında Türkiye'de ilk sırada yer aldığını belirten Yıldırım, "Hedefimiz 2023'te Kahta ilçesi olarak 100 bin dekar ekili alan ve 30 bin ton rekolte. Badem ağaçlarının yeterli derecede çiçek açması tüm bahçeleri beyaza bürüdü. Bu beyazlık rekoltenin yüksek olacağının habercisi." dedi.

Badem üreticilerden Emre Vural ise son yıllardaki en güzel çiçeklenmenin bu yıl gerçekleştiğini anlatarak, bu çiçeklerin bereketli hasadın habercisi olduğunu için mutlu olduklarını kaydetti.