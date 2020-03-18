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Antalya'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı.
Mürsel Patlar yönetimindeki kamyonet, Korkuteli-Fethiye kara yolunun 11. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü Mürsel Patlar ile yanındaki Oğuz Kaan Patlar yaralandı.
Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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