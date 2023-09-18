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Güncel
AA 18.09.2023 16:19

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Adıyaman'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Besni ilçesi merkezinde depremlerde ağır hasar alan 618 binanın 600'ü yıkılarak enkazı kaldırıldı.

Kaymakam Çağlar Partal, çalışmaların süratle devam ettiğini söyledi.

Depremin ardından ilçe genelinde 2 bin 944 ağır hasarlı binayı ihale ettiklerini ifade eden Kaymakam Partal, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinde yıkım çalışmalarımız yüzde 63 bandında devam ediyor. İlçe genelinde 2 bin 944 ağır hasarlı binayı ihale ettik. İlçede yıkım oranımız yüzde 49 civarında. Ama tabi biz ilçe merkezine önce başlamıştık neredeyse sona geldik. Merkezde 618 ağır hasarlı binamız var. 600'ünü yıktık 18 tane bina kaldı. Bunların da bir kısmı çok katlı binalar. Bir kısmını yere indirdik ama enkazını henüz almadık bunları da tamamladığımızda ilçe merkezini tamamen bitirmiş olacağız."

Öte yandan binalar çevre güvenliği alınarak yıkılırken, toz taşınımının önlenmesi için sulama işlemleri gerçekleştiriliyor.

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