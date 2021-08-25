Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 89 ev COVID-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da, 89 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 89 ev karantinaya alındı.
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