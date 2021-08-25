Haber Giriş: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir'de boya yaparken pencereden düşen kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, boya yaptığı sırada evinin penceresinden düşen kişi yaralandı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 40823 Sokak'ta yaşayan Cavit B, iki katlı müstakil evinin ikinci katında, pencerenin dış kenarlarını boyamak istedi.
Boya yaptığı esnada dengesini kaybederek ikinci kattan yerde bulunan kiremitlerin üzerine düşen Cavit B, yaralandı.
Yaralı, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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