Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman'da 1 köy ve 31 ev karantina altında
[Fotoğraf: TRT HABER]
Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyü ve 31 adres karantina altına alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı.
Kurul, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde ikiden fazla hanede koronavirüs vakası görüldüğünden 18.02.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, Yenigüven köyündeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi.
Kurul ayrıca, Adıyaman merkez ve bağlı köylerde koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 31 adresin de karantina altına alınmasını karar verdi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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